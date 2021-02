Blitz antidroga sul Gargano. Pusher-pendolari per eludere i controlli anti-Covid: 9 arresti

Disarticolata, tra Peschici e Vico del Gargano, una rete di soggetti dediti alla detenzione ed alla cessione di stupefacenti. Nel periodo di applicazione delle norme anti-Covid facevano uso di mezzi pubblici per raggiungere i luoghi di approvvigionamento e spaccio

Operazione antidroga sul Gargano, dove dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano, coadiuvati dai ‘Cacciatori di Puglia’, dal Nucleo Cinofili di Modugno e dal 6° Nucleo Elicotteri di Bari, stanno dando esecuzione, a 9 misure cautelari personali per detenzione e cessione di stupefacenti in concorso disposte dal Tribunale di Foggia.

Le indagini, dirette dalla Procura di Foggia e condotte dal Nucleo operativo e radiomobile di Vico del Gargano con i colleghi della Stazione di Peschici, hanno consentito di disarticolare, tra Peschici e Vico del Gargano, una rete di soggetti dediti alla detenzione ed alla cessione di stupefacenti, che, nel periodo di applicazione delle norme anti-Covid limitanti gli spostamenti di persone e veicoli, per eludere i controlli facevano uso di trasporti pubblici per raggiungere i luoghi di approvvigionamento e spaccio, camuffandosi tra i pendolari. In corso di esecuzione perquisizioni da parte dei militari dell’Arma. I dettagli dell’operazione verranno forniti nel corso della mattinata.