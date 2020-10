Uno sorpreso con 300 grammi di droga, l'altro forza posto di blocco e si schianta contro auto della polizia: arrestati

Intensificati i servizi di controllo del territorio nella macro-area Alto Tavoliere. Nell’ultima settimana, infatti, gli agenti del commissariato di San Severo, coadiuvati dai colleghi del Reparto prevenzione crimine hanno intensificato i servizi di controllo del territorio nell’area di San Severo, Apricena e Torremaggiore finalizzati alla prevenzione e repressione di attività delittuose.

Nella corso di tali attività, è stato tratto in arresto un giovane di Apricena, trovato in possesso di alcune bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 300 grammi, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. Il giovane arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, portato in carcere; dopo l’udienza di convalida il gip ha confermato la misura custodiale.

Infine, gli agenti della ‘volante’ del commissariato e del Reparto prevenzione crimine ha tratto in arresto un uomo per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Nel dettaglio, l’uomo - che viaggiava a bordo di un’autovettura, poi risultata rubata - non si è fermato all’alt intimato dai poliziotti e, dopo un inseguimento finito con l’impatto contro l’auto della polizia, è stato arrestato e accompagnato in carcere. Dopo l’udienza di convalida, lo stesso è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.