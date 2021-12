Alidaunia, l'avv. Treggiari legale dei Pucillo: "Accuse infondate, certi di non aver commesso alcun illecito"

"Siamo certi che le accuse che ci sono state mosse sono assolutamente infondate". Così l'avvocato Giulio Treggiari all'uscita dal Tribunale dove questa mattina si sono svolti gli interrogatori di garanzia a carico degli indagati del processo Icaro sul presunto tentativo di "pilotare" gli appalti per il quale sei persone sono finite agli arresti domiciliari. Roberto e Roberta Valentina Pucillo "sono certi di non aver commesso nulla di illecito". Il legale confida nel fatto di aver dato "le spiegazioni che dovevamo dare, anche documentali, e aspettiamo il provvedimento del giudice". Treggiari ha poi concluso: "Sono contrario alla gogna e al processo mediatico". E alla domanda su come fosse andata ha replicato così: "Come si fa a sapere come è andata prima della decisione del giudice. E' come partecipare ad una gara senza sapere il risultato".