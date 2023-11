Di Carlo e figlia non rispondono alle domande del Gip. Sannicandro si difende: "Mai ricevuto denaro"

Davanti al Gip di Bari, Giuseppe Battista, nel pomeriggio di oggi 10 novembre, Antonio Di Carlo, l'imprenditore 62enne nato lucerino, e la figlia Carmelisa Di Carlo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Al contrario, ha risposto alle domande del Gip, l'ing. Raffaele Sannicandro noto come Elio, l'ex direttore di Asset Puglia indagato in qualità di soggetto attuatore presso l’ufficio del commissario straordinario delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Puglia, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in più occasioni, dall'amministratore della ‘F.lli Di Carlo srl’ e della ‘Icg Srl’ avrebbe ricevuto 60mila euro in più tranche, con la mediazione del dipendente del C.o.n.i., Sergio Schiavone (che si raccomandava affinché di certi argomenti non si parlasse a telefono), quale corrispettivo per l'aggiudicazione delle gare pubbliche bandite dall’ufficio del commissario straordinario nel novembre 2019.

In particolare, con riferimento alla prima delle due società di Antonio Di Carlo, avrebbe garantito all'imprenditore l’aggiudicazione dei lavori pubblici dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di mitigazione e prevenzione del rischio idraulico nei bacini idrografici del torrente Picone e della Lama Lamasinata (interventi in corrispondenza del canale deviatore immediatamente a valle di via Donadonisi), interessandosi personalmente con il presidente della commissione di gara sull’andamento dei lavori della commissione e sulla modalità di assegnazione dei punteggi.

Dalle carte dell'inchiesta emerge che più volte Antonio Di Carlo e Sergio Schiavone avevano incontrato Raffaele Sannicandro per discutere dei lavori pubblici del dissesto e dell'aggiudicazione degli appalti, promettendo e consegnando denaro in contanti per essere favoriti. Effettivamente fu l'imprenditore foggiano ad aggiudicarsi quella gara per 1.434.522 euro mediante le condotte collusive, dapprima attraverso un primo accordo con Elio Sannicandro tramite Schiavone.

Come riporta l'Ansa, il suo legale, l'avv. Michele Laforgia, ha precisato: "Ha detto nettamente di non aver ricevuto denaro né offerte di denaro e ha sottolineato come i rapporti con l'imprenditore siano stati occasionali. Non si sono mai sentiti, non si sono mai visti da soli e non ci sono stati altri incontri a parte quelli contenuti nel fascicolo delle indagini. Tutto ciò che Sannicandro ha fatto rientra nelle attività fisiologiche della sua funzione. Credo che le cose siano state chiarite".

Rispetto al ritrovamento di 8500 euro in contanti rinvenuti nella sua abitazione il 28 luglio 2020, l'avvocato ha detto che in quel periodo Sannicandro aveva subito un pignoramento tempo prima ritrovandosi con i conti bloccati: "Da lui sono passati appalti per centinaia di milioni di euro, è singolare discutere di 8500 euro", ha concluso l'avvocato.

Così come aveva fatto l'ing. Raffaele Sannicandro, l'avvocato ha preannunciato che verrà presentata una richiesta di revoca della misura interdittiva dai pubblici uffici per 12 mesi.