Droga, furto in un negozio e poliziotti aggrediti: tre arresti

Nell'ultima operazione delle forze dell'ordine ad 'Alto Impatto' che ha visto centinaia di uomini di polizia, carabinieri e guardia di finanza impegnati nel contrasto alla criminalità e all'illegalità in Capitanata, all’esito di una perquisizione domiciliare da parte degli agenti della squadra mobile, un ragazzo di 18 anni è stato trovato in possesso di 150 grammi di hashish e materiale per il confezionamento, abilmente occultati all’interno di una scatola per addobbi natalizi, nascosta a sua volta in un ripostiglio. Sempre la squadra mobile ha tratto in arresto due uomini di 41 e 50 anni, i quali, a seguito della revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, sono stati tradotti in carcere per aver rispettivamente opposto resistenza nel corso di un controllo effettuato dal personale delle ‘Volanti’ scagliandosi con veemenza contro gli operatori intervenuti e per un tentativo di furto all’interno di un esercizio commerciale.