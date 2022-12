Choc in carcere, agenti aprono la cella di un recluso "infame" e i detenuti lo pestano a sangue: arrestati

Tre agenti del corpo di polizia peniteziaria in servizio presso il carcere di Avellino - Ugo Moffa, Liberato Piscitelli e Giuseppe Iovine - sono stati raggiunti da una misura cautelare agli arresti domiciliari perché - con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso e riunione tra loro, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla funzione/servizio pubblico svolti - il 9 marzo 2022 hanno permesso ad altri detenuti armati di un pezzo di specchio, di aggredire violentemente il recluso Luigi Canistro, originario di San Severo, raggiunto da calci alla testa e ai fianchi, oltre che percosso al volto e alla testa.

L'aggressione gli cagionava lesioni personali, giudicate guaribili in 15 giorni, consistenti in "trauma al bulbo e deviazione setto nasale", come da referto medico dell'ospedale Moscati di Avellino.

Compatibilmente con la fase del procedimento penale in corso, le indagini hanno accertato che gli agenti hanno consentito l'aggressione del detenuto da parte di altri quattro reclusi (indagati nel medesimo procedimento), permettendo a questi ultimi di accedere alla sua cella.

Dagli accertamenti è inoltre emersa l'attività compiuta dai tre poliziotti penitenziari diretta alla falsificazione delle relazioni di servizio prodotte dagli stessi in merito ai fatti in questione, allo scopo di depistare le indagini in corso. Ancora da chiarire il movente che ha scatenato la violenta aggressione, le cui dinamiche sono emerse nell'ambito di accertamenti di più ampio respiro avviate dalla Procura con riferimento alla struttura carceraria irpina.

Per il pestaggio sono indagati i detenuti ritenuti "materiali autori della violenza" Luigi Vitale classe 1973, Girolamo Miele classe 1963, Gennaro Ramaglia classe 1969 e Antonio Sarni classe 1983.

L'aggressione veniva "inconfutabilmente accertata" attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza installate all'interno dell'istituto penitenziario. In una apposita nota, il comandante della Penitenziaria, dava atto dell'esatta dinamica dei fatti, riferendo come, estrapolando le immagini dal circuito di videosorveglianza all'interno dell'istituto, aveva potuto verificare da subito che alle 12.34 del 9 marzo 2022, l'agente Ugo Moffa, avesse inspiegabilmente aperto il cancello della sua cella consentendo l'ingresso all'interno ai detenuti.

La vittima ha riferito che gli altri due agenti, "pur avendo assistito a ciò che stava per accadere ed a ciò che poi è accaduto, e nonostante le mie richieste di aiuto, non solo non hanno fatto nulla per impedire l'azione, ma mi hanno anche apostrofato più volte come infame", mentre i detenuti lo avrebbero minacciato anche di morte. "Gridavo aiuto confidando nell'intervento degli agenti di polizia penitenziaria presenti. Dalla mia posizione vedevo distintamente fuori dalla mia cella lo Iovine che assisteva imperturbabile a ciò che stava accadendo. Costui non è intervenuto nemmeno dopo che i miei aggressori si sono allontanati. Anzi, per quanto possa ricordare, non solo mi ha dato anche lui dell'infame, assumendo che me l'ero meritata, ma addirittura chiuse la porta blindata, nonostante che io fossi a terra sanguinante, probabilmente per evitare che la psicologa potesse accorgersi di me o ascoltare le mie invocazioni di aiuto. Sono rimasto chiuso in questo modo nella cella fino alle ore serali di quel giorno, quando l'agente di turno, diverso da quei tre di cui ho parlato finora, mi aprì il blindato e poté constatare le condizioni in cui ero. Gli chiesi di sollecitare un intervento dell'infermeria ma del tutto inutilmente, perché, egli disse, che era tardi e in infermeria non c'era nessuno. Benché fossi tumefatto e visibilmente insanguinato, l'agente non chiese alcuna spiegazione. Ne ho dedotto che già sapesse tutto".

La vittima dell'aggressione ha sostenuto di aver ricevuto i soccorsi soltanto il giorno successivo. E che nel giro della 'conta', un agente gli avrebbe chiesto se fosse ancora vivo aggiungendo che prima o poi sarebbe stato ucciso. Un altro recluso gli avrebbe detto che Girolamo Miele lo sollecitava a non denunciare quanto accaduto e che avrebbe voluto appianare la situazione: "Replicai che non avrei denunciato, ma che non intendevo incontrare nessuno, temendo per la mia vita, anche in ragione del fatto che sono in una sezione in cui, non ci sono telecamere..."

Nel corso della stesura della relazione di servizio diretta al Comandante di Reparto, i tre agenti hanno attestato falsamente fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità. Da qui l'accusa di "falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici".

A incastrare i tre poliziotti penitenziari alcune intercettazioni pubblicate da AvellinoToday. Una tra tutte, quella in cui Iovine consigliava il suo collega di "studiare" bene la versione dei fatti per renderla più credibile possibile, tanto da affermare testualmente: "... studiatela bene, ricordati quello che si deve scrivere...".

Dinanzi all'ennesima richiesta di Piscitelli allo Iovine, su come meglio giustificare questo passaggio della relazione di servizio, quest'ultimo suggeriva: ". ... ci puoi scrivere, ci puoi scrivere che avevi dato le chiavi ad Ugo ... e poi che eri tornato a salire e avevi chiesto a lui perché c'era stato questo cambio, perché si doveva far dare il cambio a tre... e non ti puoi inventare una scusa.... si può scrivere pure che ti eri dimenticato qualcosa sopra... eri tornato in reparto per riprendere le chiavi dell'armadietto".

Verso la fine della conversazione telefonica, emergeva ancora una volta che ad aprire la cella del detenuto aggredito sarebbe stato Ugo Moffa e che secondo Liberato Piscitelli bisognava in qualche modo avvisarlo di ciò che stava accadendo, in quanto sicuramente dalla visione delle telecamere sarebbe emerso che era stato lui a spalancare la cella. Alle successive 10.47, veniva captata un'ulteriore conversazione telefonica, nel corso della quale Iovine continuava a ripetere a Piscitelli cosa avrebbe dovuto scrivere nel rapporto da presentare al Comandante.

Nel corso del dialogo Piscitelli dichiarava che avrebbe avvisato Moffa del fatto che nella relazione avrebbe dovuto chiaramente scrivere che le chiavi le aveva consegnate a lui, perché sicuramente i loro colleghi avevano già visionato le telecamere interne. Infatti, anche Iovine era convinto che le telecamere erano state già visionate, tanto da affermare: "... ma secondo te se non glielo scrivi tu, dalle telecamere non lo vedono chi è che è salito sopra e si è preso le chiavi?".

Dopo qualche minuto, effettivamente Piscitelli si sentiva con il suo collega Moffa e gli spiegava che era stato convocato dal loro Comandante per il pestaggio ai danni del Canistro. Nel corso della conversazione, ammetteva da subito le proprie responsabilità, esternando la frase: "... ci hanno fatto secondo me ..."