Arnie con miele e api abbandonate in strada, ai piedi del cassonetto della spazzatura. Accade a Foggia, in via Domenico Patroni, nei pressi del Tribunale cittadino. A FoggiaToday lo sfogo di un residente: "Che peccato! Facciamo tanto per salvare il pianeta e poi accade questo. Speriamo che qualcuno possa recuperarle".