Portate via di nuovo le altalene al rione Candelaro

Sono spariti un’altra volta i seggiolini delle altalene dell’area verde al rione Candelaro. “I bambini restano senza quei pochi giochi installati. Tra scarsa manutenzione, illuminazione inesistente e assenza di telecamere”, lamenta un residente della zona.

Un anno fa, pochi mesi dopo l’installazione dei giochi nell’ambito di un intervento di riqualificazione mai del tutto completato, il parco era stato vandalizzato e i seggiolini erano stati portati via ma poi chi si era reso autore del gesto li aveva fatti ritrovare.

Gli abitanti del quartiere sospettano che si tratti di un altro atto vandalico e che l’aggressione all’area verde continui. Non è escluso, però, che le altalene siano state smontate nell’ambito del progetto degli interventi manutentivi finalizzati alla riqualificazione di parchi giochi (parco giochi via De Petra, parco giochi viale Candelaro, parco giochi via Dell’Arcangelo Michele) affidati a luglio.