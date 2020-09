Un anello di congiunzione tra i santuari di San Marco in Lamis, San Matteo e il Convento di Stignano per il passaggio dei pellegrini lungo la via sacra Langobardorum che attraverso la cittadina del Gargano. Questo il significato principale dell'Arco scoperto questa sera alla presenza del titolare dell'opera, l'architetto di fama mondiale di stanza a New York, nato e vissuto a San Marco in Lamis, Antonio Pio Saracino.