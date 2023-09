Automobile Club Foggia, ex direttore estraneo alle accuse: la Procura archivia per insussistenza delle notizie di reato

Nunzio Giuseppe Tarantino, ex direttore Automobile Club di Foggia con convenzioni per la sicurezza nei comuni di Cerignola, Margherita di Savoia e Chieuti negli anni 2006-2013, comunica l'archiviazione da parte della Procura di Foggia per insussistenza delle notizie di reato, rispetto agli esposti presentati nel luglio di dieci anni fa dal dirigente dell'Aci Automobile Club Italia, al Tribunale di Foggia e alla Corte dei Conti di Bari. "Sono risultato estraneo alle accuse di appropriazione indebita di tasse automobilistiche, volatilizzazione di somme dell’Ente, oltre che di associazione a delinquere finalizzata all’abuso d'ufficio, di turbata libertà degli incanti e di altre irregolarità amministrative relative al personale e alla gestione dell’ente e delle sue partecipate, interamente a capitale pubblico". E' quanto evidenzia l'avvocato Nunzio G. Tarantino in una nota stampa inoltrata

Nello stesso procedimento, riunito dall’Autorità inquirente con il procedimento per il fallimento di società di scopo a capitale pubblico, l'avv. Tarantino rende noto di esser stato prosciolto anche dall’ipotesi accusatoria di bancarotta fraudolenta e documentale di A.c. Foggia Gestore s.r.l. (società a capitale interamente dell’Automobile Club di Foggia), paventata dalla curatrice fallimentare avv.ssa Elena Montagano. "Le accuse mosse nei mie confronti - compresa quella di non aver iscritto i dipendenti dell’Automobile Club di Foggia all’Inps mentre tutti sanno che sono regolarmente iscritti all’Inpdap - sono cadute sotto la scure delle indagini concluse dai pm Gravina e Infante con la richiesta di archiviazione sulla base dell’art. 125 c.p.p. (infondatezza delle notizie di reato') accolta dal Gip Margherita Grippo il 7 luglio 2022."

In capo a Tarantino resta un procedimento del lavoro legato alle sentenze della Corte dei Conti che nel 2016 lo ha condannato per "volatilizzazione" di somme aliquote associative - a suo dire "senza alcuna verifica sui bilanci depositati all’Aci e alla Ragioneria di Stato circa le uscite dell’Ente ed approvati anche dalla Corte dei Conti" - nonché, per presunto danno a carico di Automobile Club di Foggia “per tardivo pagamento” di tasse automobilistiche di circa 38mila euro contro una denuncia dell’ispettore Aci per oltre 700mila euro di paventato mancato riversamento.

Tarantino spiega che l'Automobile Club di Foggia, nella figura del commissario straordinario chiamato dalla Corte dei Conti a fornire la prova di quanto esposto dall'ispettore dinanzi alla GdF, non avrebbe allegato alcuna documentazione contabile comprovante il denunciato, "limitandosi a confermarlo nella richiesta di danno, semplicemente perché non esiste né la documentazione e né il danno" aggiunge.

L'ex direttore dell'Automobile Club Foggia rimarca: "il procedimento del lavoro è tutt’ora pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari con la richiesta di C.T.U. per confermare quanto già acclarato come insussistente in sede penale, mentre presenterò istanza di revisione delle sentenze della Corte dei Conti a seguito del proscioglimento ottenuto per insussistenza delle notizie di reato nel penale".

L'avv. Tarantino conclude: "Finalmente la Magistratura penale, dopo aver intercettato tutte le mie comunicazioni con il mezzo del trojan, seguito ogni mia mossa in ogni dove con il Gps sulle auto a mia disposizione, ascoltato le mie conversazioni, ha constatato la verità documentale di quello che dichiaravo sin dall'inizio".