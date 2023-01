Incendio distrugge macelleria ad Apricena. Il fatto è successo la scorsa notte, poco dopo le 2, quando le fiamme hanno avvolto il locale commerciale, gestito da cittadini del Marocco, in viale Papa Giovanni XXIII.

Ingenti i danni riportati agli ambienti: solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, giunti dal vicino distaccamento di San Severo, ha evitato danni collaterali anche ad autovetture ed abitazioni vicine al locale in fiamme.

I primi accertamenti tecnici non avrebbero evidenziato tracce di liquido infiammabile o altro tipo di innesco, benchè l'ipotesi di un atto doloso è, al momento, quella più accreditata. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che - pare - dovranno fare a meno dell'ausilio fornito da telecamere e impianti di videosorveglianza, assenti sia nell'attività commerciale che nelle immediate vicinanze.