Femminicidio Perillo: fissato il processo d'appello, legale di D'Angelo chiede riduzione pena per seminfermità mentale

Secondo grado di giudizio per il femminicidio di Roberta Perillo, 32enne di San Severo uccisa dall’ex fidanzato Francesco D’Angelo, nel luglio del 2019, nella sua abitazione, in via Rodi. Il caso - che ha visto il reo-confesso D’Angelo condannato in primo grado a 23 anni e 8 mesi anni di reclusione (tre di Rems, ovvero residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) - verrà discusso nel mese di maggio, davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Bari.

La prosecuzione del processo era stata già anticipata nei mesi scorsi da FoggiaToday: con questo atto, la difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Michele Curtotti, chiede una riduzione della pena alla luce della seminfermità mentale riconosciuta al suo assistito e stabilita in fase di dibattimento, attraverso le varie perizie prodotte. A rappresentare i familiari della vittima - i genitori di Roberta hanno presieduto ogni singola udienza - sono gli avvocati Guido e Roberto De Rossi, con la collega Consiglia Sponsano.

Nel corso del dibattimento, conclusosi nell’aprile scorso, presso la Corte d’Assise di Foggia (presidente Mario Talani), sono state ascoltate circa 40 persone, tra testi e consulenti. Al termine della requisitoria, la pm Rosa Pensa aveva invocato per l’imputato reo-confesso una pena pari a 21 anni di reclusione, riconoscendogli il vizio parziale di mente ma ritenendo quest’ultimo non meritevole della concessione delle attenuanti generiche, alla luce “della straziante dinamica della morte della povera Roberta" (leggi qui).