"Forza Francesco, i tuoi ragazzi ti stanno aspettando". Briciole di Pane riapre. "Siate discreti e pregate con noi"

"Forza Francesco, i tuoi ragazzi ti stanno aspettando". Briciole di Pane, l'altra attività commerciale di Francesco Traiano di via De Viti De Marco a Foggia, si stringe attorno al suo titolare, gravemente ferito tre giorni fa durante una rapina ai danni del suo bar-tabaccheria Gocce di Caffè in via Guido Dorso.

"Abbiamo deciso - scrivono sulla fan page dell'attività - che da lunedì torneremo a lavorare tutti per lui, dove lui ha messo costantemente amore e dedizione. Stiamo combattendo per lui. Torneremo con l'amaro in bocca, ma torneremo; appunto per questo motivo chiediamo cortesemente di essere molto discreti, evitando che in questo momento di dolore si possano dare risposte inadeguate e non conformi all'etica lavorativa. Inoltre chiediamo soprattutto di pregare. Non chiediamo molto, solo di unirvi alla nostra preghiera. A credenti o meno - è l'appello dei dipendenti del panificio - chiediamo di fermarsi tre minuti e fare una preghiera con noi".