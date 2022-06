Nessuna traccia di Concetta, appello ai commercianti del Quartiere Ferrovia: "Visionate le immagini delle telecamere"

È svanita nel nulla e ora Concetta, 56 anni, di Ordona, è nella “terra degli scomparsi”, come la definisce ‘Chi l’ha visto?’, la trasmissione di Rai3 dedicata alla ricerca delle persone scomparse. La sua scheda è stata pubblicata sul sito del programma.

Concetta il 16 giugno alle 7 “è uscita di casa senza dire a nessuno dove sarebbe andata e non ha più fatto ritorno – si legge - I familiari hanno quindi iniziato a cercarla e hanno trovato la sua auto parcheggiata alla stazione di Ordona. Alcuni conoscenti l’hanno vista sul treno per Foggia ma non si sa se sia scesa lì o in un’altra stazione. Ha lasciato a casa il cellulare ma ha portato con sé la borsa con i documenti. I familiari vorrebbero sapere se sta bene”.

In apprensione l’intera comunità. Il sindaco di Ordona, Adalgisa La Torre è in contatto con i parenti. Il Comune, tramite i volontari della Protezione Civile collabora alle ricerche. “Purtroppo Concetta non ha ancora fatto rientro a casa e non da’ sue notizie da oltre 48 ore. Ci sono però dettagli nuovi che potrebbero aiutarci nel suo ritrovamento – fa sapere il primo cittadino tramite i social - Un testimone l’ha vista scendere dal treno a Foggia e dirigersi verso la villa comunale. Concetta, contrariamente a quanto ipotizzato all’inizio, al momento della scomparsa indossava un pantalone nero, una maglia verde acqua e occhiali con montatura scura. Aveva sandali bianchi, una borsa beige che indossava a spalla e una busta in cartoncino di colore blu. Ieri sono circolate voci assolutamente infondate sulla sua presunta morte. La diffusione di simili notizie, oltre ad essere inutili e fuori luogo, gettano nello sconforto i familiari già provati dalla terribile situazione che stanno vivendo e che aspettano solo di riabbracciarla. Mi rivolgo ai titolari degli esercizi commerciali di Foggia e a chiunque abbia delle videocamere su Viale XXIV maggio, di visionarle e di verificare se vi sia traccia del passaggio di Concetta - è l'appello del sindaco Adalgisa La Torre - Invito chiunque abbia notizie di Concetta, a contattare il numero 3806849350 o le forze dell’ordine. Qualsiasi dettaglio può essere utile a ritrovarla! Se la incontrate, fermatela, ditele che le sue figlie, suo fratello, sua madre e tutti noi vogliamo solo sapere se sta bene”.