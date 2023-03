Il Distaccamento dei vigili del fuoco di San Giovanni Rotondo è realtà: il 28 marzo scatta il primo turno

Il Distaccamento permanente dei vigili del fuoco di San Giovanni Rotondo è realtà. Il primo turno, nella sede di via Padre Luigi Amigò sarà operativo il prossimo martedì 28 marzo, con il turno notturno (ore 20 – 08).

L’attivazione del Distaccamento era stato approvato e disposto con Decreto del Ministero dell'Interno dello 2 dicembre 2019; da allora si è sviluppato l’intero iter burocratico nonché i lavori propedeutici all’attivazione delle sede, come i lavori di adeguamento dei locali che, salvo l'autorimessa di ricovero degli automezzi, si possono ritenere conclusi.

Per questo motivo, è stato disposto che il Distaccamento della cittadina di San Pio sarà operativo a partire dalle ore 20 del prossimo martedì, 28 marzo. Tecnicamente, la sede è classificata come SD3; due i mezzi di servizio a disposizione (APS VF 31966 e AF Ford Ranger VF 29300).

“E’ un risultato molto importante”, spiega a FoggiaToday il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Foggia, Domenico De Pinto, “perché andremo finalmente a coprire una vasta area del Gargano (in basso la planimetria per competenza), soprattutto in vista della stagione estiva e le criticità legate agli incendi”.

Venticinque le unità che saranno, al momento, impiegate nella sede garganica; cinque gli uomini operativi per turno. Nella mattinata del 28 marzo, verranno certificati e trasferiti i mezzi assegnati alla nuova sede, trasferendo con essi anche la dotazione personale. Dalle ore 20 dello stesso giorno, il distaccamento garganico sarà finalmente operativo.