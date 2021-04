Se ne sbattono della zona rossa e si vedono per un aperitivo al bar: multati in nove e locale chiuso per cinque giorni

Accade a Serracapriola. Tra i soggetti multati figura anche il titolare dell'attività, al quale è stata imposta anche la chiusura del locale per 5 giorni

Aperitivo al bar in aperta violazione delle norme anti-Covid e delle disposizioni vigenti nella 'zona rossa'. Accade a Serracapriola, dove otto persone sono state sorprese e multate dalla polizia municipale.

Il fatto è successo poco prima della 21 di ieri, nell'ambito dei controlli disposti per il rispetto delle norme anti Covid-19, intensificati in questo periodo.

Tutti i soggetti, identificati dagli agenti, sono stati sanzionati, insieme al titolare del bar per complessivi 3600 euro. Per il titolare dell'attività, inoltre, è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni.

Solo poche settimane fa, lo ricordiamo, Serracapriola visse un periodo di gravi restrizioni a causa di una anomala impennata di contagi: "Il rispetto delle norme anti Covid è un obbligo di legge, oltre che un obbligo morale. Solo con la collaborazione dei cittadini la pandemia sarà circoscritta e, si spera, debellata", commenta a FoggiaToday il comandante della polizia municipale, Giuseppe Castelnuovo.