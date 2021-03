Va a raccogliere asparagi e non torna più a casa. L'appello della figlia: "Aiutatemi a ritrovare mio padre"

Sta facendo il giro del web l'appello social di Vittoria del Conte, figlia di Nicola, l'anziano 80enne di Vico del Gargano di cui non si hanno più notizie dalle 14 di ieri pomeriggio. "Se qualcuno ha visto questa persona (mio padre), si è allontanato da casa ieri alle 14 del pomeriggio. Per favore se l’avete visto contattatemi. Ha un pantalone scuro, giubbotto color panna scuro e un berretto. Pensiamo sia andato per asparagi in zona Particchiano perché era solito andare in quelle zone"