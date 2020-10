Ore di apprensione a San Giovanni Rotondo: si cerca Leonardo Nardella, l'anziano manca all'appello da ieri mattina

Ore di apprensione, a San Giovanni Rotondo, sul Gargano, dove da ieri mattina non si hanno notizie di un anziano del posto. Si tratta dell'85enne Leonardo Nardella, pensionato: ieri mattina l'uomo era uscito per raggiungere il suo fondo agricolo "come da abitudine", e da allora più nessuna notizia.

Preoccupati, i familiari ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri: i militari hanno avviato le ricerche dell'uomo a partire dall'agro della cittadina garganica e lungo la zona boschiva. I parenti dell'uomo hanno diffuso un appello sui social: "Chiunque l'abbia visto, intravisto o abbia informazioni è pregato di contattarci al 3894225907”.