Esce a Vico e lo ritrovano vicino Peschici, cercatore di funghi ritrovato dopo 12 ore nel bosco: era in un dirupo infreddolito e spaventato

Esce per raccogliere i funghi, ma si perde nel bosco. Per diverse ore Vico del Gargano è rimasta col fiato sospeso per le sorti di un settantenne invalido che ieri notte si era perso nei boschi della zona e che è stato recuperato da operatori dell’Arif e dai carabinieri forestali.

Il 70enne era uscito di casa verso le 15 per andare a raccogliere dei funghi nel bosco. Lo sfortunato nonnino aveva parcheggiato la sua auto, una Fiat Panda, nei pressi di una sbarra metallica in località 'piscina dei morti', in agro di Vico, e aveva iniziato ad incamminarsi nel bosco alla ricerca di miceti.

Dopo ore di cammino e concentrazione con lo sguardo rivolto verso il basso, all’imbrunire si è reso conto di essersi perso. Per fortuna, avendo il cellulare con se, ha chiamato casa per chieder aiuto. Ma le indicazioni che aveva dato ai suoi familiari non sono risultate utili.



L'anziano non si era reso più conto di dove si trovasse e di quale cammino avesse percorso. Vista l’impossibilità di rintracciarlo, i familiari hanno dato l’allarme chiedendo aiuto alle forze dell’ordine.

In poche decine di minuti sono state allestite le squadre di soccorso, coordinate dai carabinieri forestali, con la partecipazione di sei unità dell’Arif, vigili del fuoco, parenti e amici del malcapitato.

Alle ventidue, con l’ausilio di sistemi acustici e sirene, sono iniziate le ricerche che sono andate avanti per circa tre ore a mezza. Intorno all’una e trenta di notte, finalmente, i soccorritori, che nel frattempo erano in contatto telefonico con l’uomo, sono riusciti a localizzarlo quasi a ridosso del territorio di Peschici nei pressi in un dirupo in zona 'cutino', infreddolito e spaventato, con un sacchetto di circa trecento grammi di funghi.

L’uomo è stato rifocillato e riaccompagnato a casa dai suoi parenti ha ringraziato i soccorritori per averlo ritrovato.