Donna trovata morta con una ferita alla testa: indagano i carabinieri, il corpo senza vita in un'abitazione di San Marco La Catola

Sono affidate ai carabinieri del comando provinciale di Foggia – presenti sul posto anche con gli uomini del reparto investigazioni scientifiche - le indagini sulla morte di una anziana donna, trovata morta in un lago di sangue intorno alle 13 di questa mattina nella sua abitazione di San Marco La Catola. A lanciare l’allarme al 112 sarebbe stato il figlio.

La donna presentava una ferita alla testa, non è chiaro se provocata da un incidente domestico oppure da un episodio doloso. Non ci sarebbero ferite o segni evidenti che proverebbero in maniera inequivocabile una morte violenta, una delle ipotesi sulla quale si starebbero concentrando gli inquirenti.Non si esclude alcuna pista.