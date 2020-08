Città sotto choc per la violenta rapina: anziana donna in ospedale. Il sindaco: "Siete bestie e vigliacchi"

Monte Sant'Angelo è sotto choc per la violenta rapina avvenuta la notte scorsa all'interno di un pianterreno della città dei due siti Unesco.

Erano le 3.30 quando in via Celestino V il gruppo dei malviventi ha fatto irruzione nell'abitazione sfondando il portone. Dentro l'anziana proprietaria di 81 anni riversa a terra, lievemente ferita e sotto choc, soccorsa in prima battuta dai carabinieri intervenuti sul posto su segnalazione di una vicina di casa che al 112 ha riferito di aver sentito dei rumori ed un trambusto provenire da un vicino appartamento.

In città dalle prime ore del mattino non si fa che parlar di questo. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Pierpaolo D'Arienzo, arrabbiatissimo e sgomento per l'accaduto: "Siete dei vigliacchi, entrare nel cuore della notte nella casa di una persona anziana sola e malmenarla a tal punto da farla finire in ospedale, vi qualifica non come persone, ma come bestie!"