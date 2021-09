Finto nipote e complice donna truffano anziana, sottratti orologi e preziosi per 40mila euro. "E' terrorizzata, ha paura ad uscire di casa"

Una signora anziana di 79 anni ieri mattina è stata truffata a Foggia con la tecnica del finto nipote. Non è il primo caso in città. Se ne contano a decine di truffe in Capitanata. Una piaga che i carabinieri stanno cercando di contrastare attraverso un’attività di prevenzione svolta principalmente nelle chiese dei piccoli comuni, parlando alle potenziali vittime e prospettando loro alcune spiacevoli situazioni in cui potrebbero incappare.

Un soggetto ha contattato la vittima prima sull’utenza telefonica fissa di casa e poi al telefono cellulare, fingendosi il nipote e dicendo che si trovava in un ufficio postale ma aveva un problema con un pacco da ritirare che gli era stato pignorato. Per sbloccare la situazione ha riferito che gli servivano dei soldi che però in quel momento non aveva, circa 3500 euro. Quando la nonna ha cominciato a fare delle domande, il finto nipote le ha passato il complice che si è spacciato per il direttore delle poste.

E’ cominciata una trattativa durante la quale è stato detto alla 79enne che se non avesse avuto i soldi avrebbe potuto dare anche degli oggetti in oro, che una ragazza avrebbe poi ritirato in cambio del pacco, al cui interno c'erano solo dei quaderni.

Purtroppo la donna ci è cascata, ha raccolto i preziosi di una vita per un valore che si aggirerebbe intorno a parecchie migliaia di euro, circa 40mila euro, e li ha consegnati alla donna dal marcato accento napoletano.

La malcapitata – sotto choc - ha chiamato la nuora spiegandole la situazione. Il fatto che i truffatori avessero il suo numero di cellulare rende bene l’idea di come i malintenzionati la stessero seguendo da tempo e conoscessero bene le sue abitudini. “Mia suocera dopo questo non uscirà più di casa, è terrorizzata. Spero che non capiti la stessa cosa ad altre persone anziane”

Sul caso indaga la polizia.