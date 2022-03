Dramma della solitudine a Foggia: anziana trovata morta in casa

Dramma della solitudine, a Foggia, dove una donna è stata trovata senza vita, in un appartamento ricavato in un locale a piano terra, in via Fiume. Della donna, anziana e malata da tempo, che viveva in stato di indigenza, non si avevano notizie da alcuni giorni. Nel pomeriggio di oggi è stato lanciato l’allarme: è stato quindi necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno forzato l’ingresso dell’appartamento, per permettere a polizia e operatori del 118 di entrare e valutare la situazione. Per l’anziana, però, non c’era più nulla da fare. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti degli agenti delle ‘Volanti’, mentre il medico legale dovrà stabilire con certezza cause (si propende per la morte naturale) e tempi della morte.