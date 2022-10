Paura a Foggia: anziana inciampa su un marciapiede rotto e cade con la faccia a terra

Attimi di paura questa mattina in via dei Carbonari Dauni, all'altezza del civico 6. Una signora anziana è inciampata su un marciapiede mal ridotto. Non sarebbe la prima volta che succede. La caduta, faccia a terra, le ha provocato un taglio sotto al mento e la fuoriuscita di sangue. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, chiamati da alcuni passanti che hanno immediatamente soccorso la malcapitata. "Questa è una città invivibile, senza una guida. Per non parlare della spazzatura, che è dappertutto e in alcune zone non viene nemmeno ritirata" tuona un abitante.