Tentano di truffare una donna e nel paese scatta il 'passaparola': "Difendiamoci da questi vigliacchi"

Tentano di truffare una donna ad Anzano di Puglia e nel piccolo centro dei Monti Dauni scatta il 'passaparola' per difendere gli anziani del paese, soprattutto quelli che vivono soli.

"Alcune ore fa ad Anzano, un gruppo di delinquenti ha cercato di truffare e derubare una nostra concittadina che vive con il marito", l'allarme lanciato dal sindaco, Paolo Lavanga. Solo per un caso fortuito il raggiro non si è concluso. Il copione messo in atto dal truffatore è sempre lo stesso: "Il malintenzionato principale si è spacciato per il nipote della signora, simulando di essere in una situazione di grave emergenza attirando così, senza esitare, l’attenzione della ingenua nonna", continua il primo cittadino.

"L’obiettivo dei delinquenti è stato in parte raggiunto, nell’ottenere di far allontanare da casa la signora con una somma di denaro per poi aggredirla e derubarla. Per fortuna, ripeto, solo per un caso fortuito i ladri non sono riusciti a portare a termine il maledetto piano". Un caso analogo è stato messo a segno, nella giornata di ieri a Foggia, e la vittima designata non è stata altrettanto fortunata (continua a leggere).

Quindi l'appello del sindaco: "Invitiamo i cittadini a stare allerta per prevenire ulteriori tentativi di truffa da parte di questi malintenzionati. Allo stesso modo si invita tutta la cittadinanza a diffondere e condividere questo messaggio, anche nei paesi limitrofi, affinché si possa fare azione comune contro questi delinquenti. Inoltre, a chiunque avesse in famiglia persone anziane e/o parenti labili che vivono da soli, si chiede vivamente di salvaguardarli nell’istruire loro un piano di prevenzione e protezione. Difendiamoci anche in questo modo da questi vigliacchi", conclude.