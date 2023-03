Donna uccisa con 41 coltellate: il marito non risponde al gip, è in stato di choc ricoverato in ospedale

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 54enne di Carlantino, Antonio Carozza, accusato di aver ucciso, con 41 coltellate (una manciata delle quali fatali), la moglie Pietronilla De Santis, di 9 anni più giovane. Il fatto è avvenuto lo scorso giovedì, nell’abitazione della coppia, in via Cesare Battisti, nel piccolo paese dei Monti Dauni.

Le condizioni psichiche dell'ex agricoltore, infatti, sono apparse troppo precarie per poter reggere il confronto con il gip Antonio Sicuranza: l’interrogatorio di garanzia si è svolto ieri mattina, nella stanza di ospedale dove il 54enne è ricoverato e piantonato.

I medici del ‘Riuniti’ hanno stabilito per lui una prognosi di 30 giorni, per le ferite che si è inferto con lo stesso coltello a serramanico con cui ha ucciso la moglie e per quelle procuratesi lanciandosi dal balcone di casa, nel tentativo di togliersi la vita.

Poiché non sussiste il pericolo di fuga, non è stata al momento disposta la convalida del fermo per omicidio volontario. Il pm Iannotta contesta anche l’aggravante “dell’aver agito nei confronti di un familiare”.

Nei confronti dell’uomo, che pare fosse già in cura presso il Centro di salute mentale di Lucera, verrà però applicata la custodia cautelare in carcere, da eseguire non appena verrà dimesso dal Policlinico. La difesa dell’uomo è affidata all’avvocato Luigi Coscia che ha sottolineato il forte stato di choc in cui versa il suo assistito.

Nella giornata di domani la Procura disporrà l’autopsia sul corpo della vittima, esame di prassi in casi di morte violenta.

A seguito di tale accertamento il corpo verrà riconsegnato ai familiari per la celebrazione delle esequie. In contemporanea al rito funebre, come già anticipato dal sindaco di Carlantino, Graziano Coscia, verrà proclamato il lutto cittadino.