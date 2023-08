Salta il concerto del neomelodico De Martino a Sant’Agata: annullato per “motivi di sicurezza”

È stato annullato per “esigenze di sicurezza e di ordine pubblico” il concerto di Daniele De Martino in programma questa sera a Sant’Agata di Puglia.

Il cantante neomelodico non si esibirà in piazza Perillo come programmato nell’ambito del cartellone estivo ‘Sul palco delle Puglie – Festival 2023’.

La decisione è stata concordata in un colloquio tra il sindaco di Sant’Agata di Puglia, Pietro Bove, la Prefettura e la Questura.

All’esito dell’interlocuzione attivata a seguito dell’annullamento del concerto a Canosa di Puglia, hanno convenuto sull’opportunità di adottare analogo provvedimento.

Nella Bat, era stato assunto nell’ambito del Comitato tecnico di coordinamento delle forze di polizie per l’ordine e la sicurezza pubblica. Erano emerse delle “criticità”.

Da anni, ormai, l’artista si vede cancellare date: è stato l’orientamento di tante Questure e Prefetture convinte che i suoi testi inneggino alla mafia. Lui le bolla come diffamazioni: “Io sono il cantante dell’amore”, va ripetendo anche in questi giorni.

Niente da fare anche nella Loggia delle Puglie. Il Comune, però, ha rimediato in quattro e quattr’otto: questa sera, in piazza XX Settembre si esibirà Valerio Scanu.