Cagnano sotto choc per la morte di una ragazza: il sindaco annulla i festeggiamenti

A Cagnano Varano il sindaco Michele Di Pumpo ha annullato tutti i festeggiamenti per la prematura scomparsa di una giovane vita che ha lasciato sgomenti i cittadini del paese garganico. "Ho immediatamente fermato la macchina organizzativa per i festeggiamenti di oggi del nostro Arcangelo San Michele. Si terrà solo la messa presso il Piazzale della Grotta alle ore 17:30. Verrà tutto rinviato a data da destinarsi. Da parte mia e tutta la popolazione di Cagnano Varano le sentite condoglianze a tutta la famiglia. Ciao Carmela, un abbraccio da tutti noi". Rinviati quindi il concerto pianistico di Michele Sereno che si sarebbe dovuto svolgere in piazza Nicola D'Apolito alle 20.00 e alle 21 quello di Ottavio De Stefano.