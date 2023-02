Estorsione a un imprenditore: annullata la sentenza di condanna nei confronti di Antonello Francavilla

Il Cassazionista Dario Vannietello rende noto che la Suprema Corte di Cassazione, II sezione, in accoglimento dei motivi di impugnazione da lui redatti, ha annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Bari il 22 giugno 2021, nei confronti di Antonello Francavilla, nonostante il Procuratore Generale avesse chiesto il rigetto del ricorso.

Il procedimento riguarda l'estorsione ai danni di un imprenditore foggiano costretto a pagare un rateo mensile pari a 3mila euro da giugno a novembre 2013, vicenda per la quale il Tribunale di Foggia, il 4 dicembre 2019, aveva inflitto 8 anni e mesi 6 di carcere, poi ridotti ad anni 6 in appello.

Nella nota si legge: 'è un ulteriore risultato favorevole che il ritenuto boss Antonello Francavilla ottiene all’interno di tale procedimento, dopo la assoluzione da uno dei due reati di estorsione ottenuta in primo grado, dopo aver resistito con successo alla richiesta di confisca della abitazione intestata alla moglie, risultati positivi ai quali si aggiungono gli arresti domiciliari nel corso del giudizio di secondo grado'.

A seguito della decisione della Cassazione, per Antonello Francavilla si dovrà procedere ad nuovo giudizio innanzi a diversa sezione della Corte di appello di Bari onde individuare pena minore rispetto a quella di 6 anni inflitta per il delitto di estorsione ai danni dell’imprenditore del settore agroalimentare.

La Corte di Cassazione - si legge nel comunicato - ha anche provveduto a rigettare il ricorso proposto dal Procuratore Generale nei confronti di coloro che furono assolti (Leonardo Lanza e Vito Bruno Lanza), a rigettare il ricorso d Marco Matteo Piserchia, nonché ad annullare la sentenza di condanna per Leonarda Francavilla Leonarda limitatamente all’aumento di pena per la continuazione interna, nonché ad annullare per Lanza Mario, limitatamente all’aumento di pena per la continuazione interna, alla aggravante delle più persone riunite e alla confisca.