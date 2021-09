Foggia non dimentica Ciro: un anno fa il tragico incidente in cui perse la vita il giovane volontario di protezione civile

Questo pomeriggio, alle 18.30, nella chiesa del parco dell'Iconavetere, sarà celebrata una Santa Messa. Il 19enne fu investito in A16, mentre era impegnato nello spegnimento di un incendio in autostrada

Foggia non dimentica Ciro Campagna. A distanza di un anno dal tragico incidente in cui perse la vita il giovane volontario di protezione civile, il gruppo Era Ambiente Nita Foggia ha organizzato una commemorazione per ricordare giovane operatore.

Questo pomeriggio, 2 settembre, alle 18.30, nella chiesa del parco dell'Iconavetere in via Antonio Ciano a Foggia, sarà celebrata una Santa Messa. Il 19enne, lo ricordiamo, fu investito in A16, mentre era impegnato nello spegnimento di un incendio in autostrada.

Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente nel quale rimase rimasto coinvolto. Il giovane fu subito ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia, dove però è morto. Per il giovane volontario, si era mobilitata l'intera città, stretta nella preghiera e nella speranza attorno a lui e alla sua famiglia.