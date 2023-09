Due anni fa il tragico incidente che stroncò la vita ad Antonio, la famiglia chiede giustizia: "La Procura ci ascolti"

Da due anni la famiglia Russo aspetta che la morte di Antonio, ucciso insieme al suo amico, da un'auto che correva a folle velocità sulla strada per Torre Mileto, riceva giustizia. Ma, dopo le indagini preliminari, niente si è più fatto

Era il 17 settembre di due anni fa quando Antonio Russo e l'amico Damiano Chiodi persero la vita mentre, a bordo del loro mezzo di lavoro, percorrevano la sp 41 che collega Torre Mileto e San Nicandro Garganico.

I due giovani furono travolti da una Mustang che percorreva la provinciale a folle velocità. Antonio morì sul colpo, mentre l'amico Damiano fu inizialmente portato in ospedale, ma dopo poche ore si fermó anche il suo cuore.

Partirono le indagini preliminari per ricostruire le dinamiche dell'incidente e da allora non si sono registrate novità. Nessun processo avviato, mai un rinvio a giudizio. Ma Leonardo Russo, fratello di Antonio, e tutta la sua famiglia aspettano che venga fatta giustizia. Il loro stato d'animo chiede solo che giustizia venga fatta per poter ottenere un po' di tranquillità.

Leonardo, suo dire, avrebbe anche scritto al Procuratore Vaccaro chiedendo l'avvio del processo, ma quella mail non avrebbe ricevuto alcuna risposta. Oggi la famiglia Russo altro non chiede che il processo inizi, che venga fatta giustizia e che Antonio possa riposare in pace.

Incidente mortale tra San Nicandro e Torre Mileto, la famiglia di Antonio chiede giustizia: "Da due anni