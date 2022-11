Il dolore di sempre per le 67 vittime del crollo di viale Giotto: "Grande tristezza"

Non è e non sarà mai un giorno come tutti gli altri. L'11 novembre per la città di Foggia è una ferita atroce, che mai si rimarginerà. In 19 secondi 67 persone sono morte nel crollo della palazzina di viale Giotto al civico 120. Sono trascorsi 23 anni da quella notte. E il ricordo è sempre vivo. Questa sera, come tutti gli anni, davanti al monumento inaugurato dieci anni fa, la città ha ricordato i suoi angeli: "Non meritavano di fare quella fine" il commento di Mimmo Caldarulo.