Via delle Frasche, il dolore della città a 19 anni dalla tragedia

Erano 3.18 del 20 novembre 2004 quando una fuga di gas provocò un'esplosione che riportò immediatamente alla mente la tragedia di viale Giotto. Una palazzina di via delle Frasche venne giù non lasciando scampo ad 8 persone che in quel momento, dato l'orario, dormivano.

Questa mattina l'amministrazione comunale, insieme alle massime autorità cittadine, ha voluto ricordare quella tragica notte. La neo eletta sindaca Maria Aida Episcopo ha voluto promettere maggiore attenzione a queste dinamiche he che portarono, anche se per cause diverse, la morte di 67 persone a viale Giotto e 8 a via delle Frasche.