Per le istituzioni la società civile non fa abbastanza. Marcone: "Ci dicano che cos'altro possiamo fare"

Le parole della vicepresidente nazionale di Libera Daniela Marcone, che questa mattina ha incontrato la sottosegretaria alla giustizia Anna Macina, al termine delgli incontri istituzionali di oggi in Procura e in Prefettura

"Noi abbiamo questa volontà di andare avanti, di fare la nostra parte di cittadini. Le istituzioni ci spronano, dice che la società civile non fa quello che sarebbe opportuno facesse. E noi dopo anni di impegno, sentiamo le difficoltà del ruolo, perché veniamo da anni in cui non si parlava della mafia a Foggia". Sono le parole della vicepresidente nazionale di Libera Daniela Marcone, che questa mattina ha incontrato la sottosegretaria alla giustizia Anna Macina, al termine del vertice in Procura e in Prefettura.

Successivamente, la sottosegretaria ha attraversato la zona pedonale di Foggia come segno di vicinanza ai commercianti della città, accompagnata da una delegazione del Movimento Cinquestelle: "Vogliamo capire che cosa altro possiamo fare, leggere il territorio in maniera più attenta, ascoltare il livello istituzionale, cercare di fare rete con associazioni e con i cittadini", ha aggiunto la Marcone.