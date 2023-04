Si allontana dall'ospedale e fa perdere le sue tracce. Ore di ansia per Angelo: "Potrebbe essere in stato confusionale"

Si allontana dall'ospedale e fa perdere le sue tracce: sono ore di ansia e apprensione, a Foggia, dove dalle 11 di oggi non si hanno più notizia di Angelo, 21enne foggiano allontanatosi dal Policlinico Riuniti di Foggia, dove era in attesa di essere sottoposto ad una visita,

A lanciare l'allarme sono i suoi familiari: "Siamo preoccupati, potrebbe essere in stato confusionale", spiegano a FoggiaToday. Al momento della scomparsa, il ragazzo - alto circa 1.70 m, per 50 kg, occhi e capelli castani - indossava jeans neri, una felpa con cappuccio e giubbotto nero. "Ha i capelli rasati, con due strisce su ciascun lato", precisa la madre, come possibile segno distintivo. La donna, che ha già presentato denuncia in caserma, chiede a chiunque possa averlo incontrato di allertare il 112 o il numero 347.8594737. Gli uomini dell'Arma, intanto, hanno già attivato le ricerche del caso, e stanno visionando i filmati delle telecamere presenti lungo la possibile via di fuga del ragazzo.