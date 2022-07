Diciannove anni fa, Angelo Iaconeta spariva nel nulla: "I pentiti facciano luce su questa scomparsa"

Diciannove anni fa, Angelo Iaconeta spariva nel nulla. Inghiottito nei silenzi della sua città - Mattinata - condividendo il triste destino di altre vittime di 'lupara bianca'. A 19 anni dalla sua scomparsa, i familiari - gli anziani genitori e la sorella - continuano a chiedere verità sull'accaduto, e fanno appello alle istituzioni e alle forze di polizia affinché si prodighino per la ricerca di elementi utili di questa scomparsa.

Le speranze sono tutte riversate nelle 'verità' dei nuovi pentiti e collaboratori di giustizia del Gargano, che potrebbero fare luce su questa scomparsa, ma anche su altri casi di lupara bianca registrati a Mattinata. Iaconeta, lo ricordiamo, svanì nel nulla nel luglio del 2003. All’epoca aveva 37 anni e lavorava come guardiano in un lido balneare. La sua autovettura - una Fiat Uno bianca, a bordo della quale l’uomo si allontanò l’ultima volta - fu ritrovata un mese dopo in Foresta Umbra, aperta ma regolarmente parcheggiata, con all’interno le chiavi e i documenti del 37enne. Si tratta di uno dei quattro casi di lupara bianca che si contano nella cittadina garganica, 6mila anime o poco più: oltre a Iaconeta, sono svaniti nel nulla Francesco Simone, di 25 anni, scomparso il 27 luglio del 2009, Francesco Li Bergolis, di 41 anni, scomparso il 24 giugno del 2011 e Francesco Armiento, 29enne scomparso il 27 giugno del 2016.