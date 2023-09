Anatra uccisa, Rodi Garganico è inorridita e disgustata: i responsabili sarebbero stati riconosciuti

Da alcuni giorni Rodi Garganico occupa le prime pagine dei maggiori quotidiani nazionali in seguito al macabro episodio dell'anatra uccisa a colpi di bastone da parte di un gruppo di ragazzi. La denuncia della Lncd Animal Protection e la pubblicazione del video della mattanza sui social, avrebbe sortito l'effetto sperato di risalire all'identità dei responsabili, riconoscibili dalla voce ma non in volto, atteso che taluni avrebbero confermato effettivamente che gli autori siano ragazzi di Rodi Garganico.

La referente al randagismo per il Comune Libera Carnevale, aveva invitato i ragazzi e i genitori a recarsi autonomamente presso le forze dell'ordine: "Condanno fermamente ciò che hanno fatto i ragazzi ma condanno anche tutte le cattiverie e l'incitamento all'odio che stanno circolando con la condivisione del video di cittadini e testate giornalistiche. Per le indagini ci sono le forze dell'ordine e per le sentenze i giudici. Se alla violenza si risponde con la violenza, il fallimento sociale di tutti noi è doppio".

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha presentato un esposto in Procura. Sul caso è intervenuta anche Michela Vittoria Brambilla: "È davvero terribile vedere come dei giovani che si comportano in un modo orribile e abietto, come già avvenuto nel caso della capretta di Anagni. Le sanzioni sono troppo blande: per questo sono fiera e felice che sia iniziato in commissione Giustizia alla Camera della mia Pdl per inasprire le pene! Non solo: deve essere inserita un'aggravante per chi gira questi video dell'orrore e li diffonde sui social. Solo così questi criminali andranno davvero in galera!".

Mentre in paese si mormora che i ragazzi sarebbero stati identificati, gli abitanti prendono le distanze dall'accaduto: "Rodi Garganico è inorridita e disgustata" tuona Pietro Carnevale: "Io sto con loro che familiarizzano, facendo divertire bambini ed adulti, nelle acque del porto turistico e non infieriscono con bastone e spranga come, purtroppo è avvenuto per una di loro (non nell'area del porto turistico) per mano di ragazzi di nuova generazione che, meschini, hanno pensato bene di filmare la loro bravata mettendola in rete sui social" aggiunge.