Operai Anas al lavoro sulla 'Adriatica' tra Chieuti e Serracapriola: istituito il senso unico alternato

Lavori in corso nel tratto compreso dal chilometro 606,600 al chilometro 616,600. Il restringimento della carreggiata sarà regolato da impianto semaforico o da movieri. Il termine previsto per l'ultimazione dei lavori è lunedì 6 dicembre 2021

A partire da oggi, Anas ha avviato i lavori di manutenzione programmata e ripristino della pavimentazione, lungo la strada statale16 “Adriatica”, nel tratto compreso dal chilometro 606,600 al chilometro 616,600, rispettivamente tra i comuni di Chieuti e Serracapriola, in provincia di Foggia.



I lavori saranno realizzati, secondo accordo quadro, dall’impresa Tekno Engineering, con sede ad Andria.



Per l’esecuzione degli interventi, si rende necessario un restringimento della carreggiata con l’istituzione di un senso unico alternato, indicato con opportuna segnaletica in loco e regolato, a seconda l’avanzare dei lavori, da impianto semaforico o da movieri.



Nei pressi delle aree interessate dalle attività, sarà in vigore il divieto di sorpasso con un limite massimo della velocità di 30 km/h.



Ad oggi il termine previsto per l’ultimazione dei lavori è lunedì 6 dicembre 2021.