Caos e disagi al 'Policlinico Riuniti': ambulanze in coda al pronto soccorso

Caos e disagi al 'Riuniti', dove nel primo pomeriggio di oggi sono convogliate una decina di ambulanze con pazienti in attesa di entrare al pronto soccorso.

Complice il gran caldo, non sono mancate lamentele ed esternazioni di disagio e insofferenza, sia tra pazienti che tra i rispettivi familiari. Si tratta, fanno sapere dal Policlinico, di urgenze provenienti dai comprensori di Cerignola, San Severo e Manfredonia, giunte al presidio di via Pinto quasi in contemporanea. Sempre dall'ospedale foggiano fanno sapere che a breve verrà diramata una nota affinchè, nelle prossime ore, i casi meno urgenti siano trasportati dal 118 e trattati dagli ospedali territoriali di competenza.