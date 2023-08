Ambulanza bloccate per oltre 20 minuti a un passaggio a livello

Questa mattina sulla strada che collega Manfredonia a Zapponeta anche due ambulanze del 118 sono rimaste bloccate per oltre venti minuti all'altezza di un passaggio a livello, praticamente dalle 11.40 alle 12.10.

In quella fascia di tempo era stato chiuso prima che sopraggiungesse un treno per mancanza di sicurezza. Infatti, la sbarra lato Manfredonia, era stata divelta da qualche mezzo che molto probabilmente aveva tentato un attraversamento di fortuna. Motivo questo per il quale erano state abbassatte le sbarre.