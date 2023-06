Amara sorpresa per gli abitanti di Castelluccio Valmaggiore: chiude anche l'ultimo bancomat

Continuano a venir meno i servizi sui Monti Dauni, un luogo che dovrebbe essere rivalutato e che invece continua a perdere pezzi. Questa volta è toccato al bancomat di Castelluccio Valmaggiore.

Molti utenti questa mattina, proveniente anche da Faeto e Celle di San Vito, hanno trovato l'amara sorpresa: una lastra metallica a chiudere l'ultimo sportello rimasto per prelevare contanti.

Ora spetta all'unico postamat di Castelluccio soddisfare le richieste dei cittadini.

Nella stessa giornata in cui una delegazione di sindaci dei paesi dei Monti Dauni sono stati ricevuti in Regione per portare un grido di aiuto per questa terra dimenticata, un altro tassello cade.