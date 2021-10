Studenti violenti a bordo della linea 2, ripetuti atti vandalici e insulti pesanti ad autisti e passeggeri: "Incolumità a rischio, Ataf intervenga"

I conducenti della linea 2 di Ataf non ne possono davvero più. I sindacati, ancora una volta denunciano una spiacevole situazione che si ripresenta quotidianamente all'uscita di scuola, intorno alle 13.15, nei pressi dell'istituto scolastico 'Pacinotti', dove un gruppo di studenti ingiuria pesantemente altri passeggeri, insultano l'autista, lanciano oggetti contro le persone al di fuori dei finestrini, bloccano la corsa del mezzo tramite l'apertura ddelle porte d'emergenza e vandalizzando il mezzo stesso

Uno scempio che più di una volta i sindacati Filt-Cgil, Faisa Confail e Ugl Trasporti avrebbero denunciato all'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città. "Come al solito, con un disinteresse estremo verso gli operatori di esercizio ed uno sprezzo verso i beni aziendali vandalizzati quotidianamente, la governace non ha mosso un dito per porre fine a questi soprusi, lasciando come sempre, i dipendenti abbandonati a se stessi, a fronteggiare situazioni che vanno ben oltre le loro responsabilità"

Le organizzazioni sindacali chiedono l'immediata attivazione da parte della struttura tecnica di protocolli utili alla risoluzione del problema, altrimenti ci vedremo costretti a ricorrere a tutte le azioni sindacali del caso, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori, dei cittadini e dei beni aziendali.