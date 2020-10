Alunna del liceo Lanza positiva al Covid: sospese lezioni in presenza, al via la sanificazione delle aule

Dopo il caso dell'Altamura-Da Vinci anche il dirigente scolastico del liceo Lanza di Foggia è stato costretto a prendere dei provvedimenti per via di una alunna della quinta, terzo ginnasio, che ha contratto l'infezione al Covid in ambito familiare, "virus di importazione".

Il prof. Giuseppe Trecca ha disposto la sospensione delle lezioni in presenza in quattro classi, trasformandole in dad, acronimo di didattica a distanza.

La notizia del contagio è arrivata ieri pomeriggio. Immediato è scattato il provvedimento di sospensione delle lezioni in presenza, non solo per la wuinta dell'alunna contagiata, ma per altre tre classi (per questioni organizzative).

La ragazza avrebbe frequentato le lezioni solo lunedì scorso. In queste ore la Asl di Foggia dovrà procedere alla ricostruzione della catena dei contatti, di alunni, amici e docenti.

"Stiamo interloquendo con l'amministrazione provinciale per una sanificazione straordinaria" ha spiegato il dirigente scolastico a Foggiatoday. Trecca ha inviato alla Asl l'elenco dei docenti e degli studenti che potrebbero essere entrati in contatto con l'alunna positiva. L'aula per fortuna si troverebbe in un luogo abbastanza isolato dell'istituto.