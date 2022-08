Il sanseverese Leonardo Avezzano porta in vetta sul Kilimangiaro quattro rifugiati di guerra

Dopo la première del suo documentario ‘The Promise’ all’International Film Festival di Amman, l’alpinista-fotografo di San Severo Leonardo Avezzano si è diretto in Africa per un progetto speciale: portare in vetta al Kilimanjaro 4 rifugiati di guerra, Shaqayeq (Afghanistan), Tania (Ucraina), Adnan e Safa (Siria).

“Il dolore causato dalla guerra è universale. Anche la risposta dovrebbe essere tale”: è questo il messaggio che i 4 rifugiati hanno voluto trasmettere. Il team ha scalato la montagna più alta dell’Africa per una giusta causa: raccogliere fondi sufficienti per Inara per curare 100 bambini colpiti dalla guerra, mission dell’associazione che aiuta i più piccoli in Medio Oriente.

Adnan è sulla sedia a rotelle per colpa di un cecchino che lo ha sparato alla schiena quando aveva 14 anni. Shaqayeq è fuggita dopo che i telebani hanno ucciso suo padre e minacciavano la sua vita e quella di sua madre. È la prima afgana ad aver scalato il Kilimanjaro. Tania ha perso i suoi cari nei bombardamenti che hanno disintegrato il suo paese. Safa ha subito ustioni su tutto il corpo dopo aver salvato i suoi fratelli nella casa in fiamme dopo i bombardamenti.

“Il vero nome del Kilimangiaro (5895 metri) è Uhuru, che significa ‘Libertà’, nome appropriato per il messaggio che volevano portare in cima – spiega lo scalatore Leonardo Avezzano - Ho imparato tanto da questi ragazzi: credi in te stesso, vivi il tuo sogno, lascia perdere ciò che non puoi controllare, concentrati su ciò che puoi controllare. Abbandona il tuo ego e sii libero. Puoi essere quello che vuoi essere. Niente è impossibile, anche quando il mondo fa di tutto per renderlo impossibile. Un cecchino non può fermare il sogno di essere un atleta olimpico, la politica e la guerra non possono fermare il sogno di essere un fotoreporter, essere un artista a Parigi, essere un architetto o semplicemente tornare a casa. Sono grato di aver condiviso questo viaggio con mio fratello Mostafa Salameh (rifugiato palestinese) e la presidente di Inara Arwa Damon. Abbiamo avuto così tante sfide per mettere insieme questo progetto, sorrisi e lacrime, ma alla fine l'energia che abbiamo ricevuto da Shaqayeq, Tania, Adnan e Safa ci ha aiutato a rimanere in pista. L’unico modo per fronteggiare un fenomeno come la guerra, creato da uomini ciechi e persi, è rimanere uniti e ripudiare la guerra, cercando modo di correggerne i suoi effetti”.

Chi vuole puo’ ancora donare e sostenere 100 bambini colpiti dalla guerra a questo link: https://inara.org/kili2022.