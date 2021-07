Ennesima alluvione, 240 mm di pioggia caduti in poche ore su San Marco. Ordine geologi: "Molti progetti di sicurezza mai partiti"

Il presidente Giovanna Amadei sul Gargano: "Seppur solido con affioramenti di terreni rocciosi rappresentati da calcari, quindi materiali lapidei, resta comunque, come per gran parte dell’Italia, un territorio fragile"

Sarebbero 240 i mm di pioggia caduti a San Marco in Lamis dalla scorsa notte alle prime ore del mattino. L'ennesimo evento alluvionale che ha colpito la città dei due conventi "ha creato forti disagi e fatto emergere problematiche mai assopite" scrive in una nota stampa l'ordine dei geologi della Puglia: "Sono trascorsi solo pochi anni dall’evento alluvionale del 2014 che ha fatto registrare alcune vittime sul Gargano, ma da allora è cambiato pochissimo visto che molti progetti di messa in sicurezza non sono ancora partiti" tuona il presidente Giovanna Amadei: "Seppur solido con affioramenti di terreni rocciosi rappresentati da calcari, quindi materiali lapidei, resta comunque, come per gran parte dell’Italia, un territorio fragile".

I fattori del dissesto idrogeologico

"Il disboscamento, causato anche da incendi come quello registrato solo alcuni giorni addietro nei comuni di Vico del Gargano e Ischitella in provincia di Foggia; l’assenza o la scarsa manutenzione dei corsi d’acqua e dei principali impluvi; le mancate manutenzioni delle infrastrutture quali strade, acquedotti, fognature che spesso diventano elementi di amplificazione e/o di innesco di fenomeni di frane; l’inefficiente azione di controllo sulla geomorfologia e l’idraulica di tutto il territorio regionale"

I cambiamenti climatici

"Oggi, anche per effetto dei cambiamenti climatici in atto, si verificano sempre più spesso piogge copiose di gran lunga superiori ai massimi storici registrati dalla rete pluviometrica, piogge che trovano terreni fortemente impermeabilizzati con scarsa capacità di infiltrazione. E’ di questi giorni la pubblicazione dell’ultimo Rapporto sul consumo di suolo a cura dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) che annovera la Puglia, con +493 ettari consumati nell’ultimo anno, una delle regioni a maggior consumo di suolo"

Il "geologo di zona"

"Bisogna prepararsi a mitigare il carico sul territorio adeguando la politica di gestione della risorsa e questo a partire dall’adeguamento dei Piani di protezione civile comunale. E per far questo resta necessario sopperire all’annoso problema della mancanza di geologi dipendenti nel settore pubblico con una Puglia che è tra le regioni italiane a non disporre di un Servizio geologico regionale e che invece necessiterebbe, per il delicato equilibrio idrogeologico nel quale versa il suo territorio, della figura del “geologo di zona”"

Il lavoro da fare

"Andrebbe quindi individuata, negli organi tecnici della Regione, la sede presso cui far ruotare l’iter di pianificazione, programmazione e controllo degli interventi per la difesa del suolo potenziando gli uffici con professionalità specifiche (geologi, forestali, etc.). Risulta necessaria una riprogrammazione della mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico a scala di bacino idrografico non con l’esecuzione di interventi spot, spesso affrontati senza nessuna connessione fra loro. Un lavoro di pianificazione che implica l’urgenza di studiare i bacini idrografici, monitorare le aste torrentizie ed i versanti e programmare le spese d’intervento su dati certi. Importante è quindi attivare presìdi pubblici sul territorio istituendo il fascicolo di manutenzione dello stesso che dovrà prevedere il coinvolgimento del geologo sin dalle prime fasi della pianificazione territoriale. Necessario è quindi educare e sensibilizzare i cittadini, a partire dalle scuole, insegnando loro come comportarsi durante le situazioni di allerta e di emergenza, scongiurando cattivi comportamenti e imponendo la conoscenza dei Piani comunali di protezione civile troppo spesso tenuti chiusi nei cassetti"