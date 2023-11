Il vento fa paura: crollano alberi e cedono guaine, una trentina di interventi dei vigili del fuoco

Il vento fa paura, nel Foggiano, dove è in attiva una allerta meteo 'gialla'. Le forti raffiche, spinte fino a 60 km/h, hanno causato non pochi danni, cedimenti di guaine degli stabili e cadute di alberi - interi fusti - e grossi rami, soprattutto tra Lucera e i Monti Dauni.

Tuttavia, si registrano leggeri danni e disagi, anche sull'entroterra garganico tra San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis.

"È stata una notte dura. Le previsioni annunciavano vento forte e così è stato", spiega il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia. "Invito a segnalare situazioni di pericolo o eventuali strade bloccate da alberi. Ci vorrà un po' per ripristinare una condizione di normalità".

Una trentina gli interventi dei vigili del fuoco per attività di bonifica e messa in sicurezza; impegnate tutte le squadre di distaccamenti e presidi dislocati sul territorio.

Disagi e rallentamenti anche in A14 Bologna-Taranto, direzione sud tra Val di Sangro e Vasto sud verso Bari, è stata disposta la chiusura del tratto per la caduta di alberi in carreggiata a seguito delle forti raffiche di vento. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 km di coda.