Maltempo, allerta meteo per rischio idrogeologico in Capitanata: 16 ore di temporali in tutta la Puglia

Pioggia e maltempo su tutta la Puglia, è allerta meteo 'gialla' anche per la Capitanata. Lo comunica la protezione civile regionale, che ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse, in vigore dalle ore 8 di oggi, 15 ottobre, e per le successive 16 ore.

Tra gli eventi previsti: "Precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino ad elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allertati per 'rischio idrogeologico per temporali localizzati' i distretti del Foggiano 'Gargano e Tremiti', 'Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle e 'sub-Appennino dauno'.