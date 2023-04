Temporali sul Gargano, 30 mm di pioggia in un'ora su San Nicandro. Allerta 'rossa' in alcuni comuni

Piogge intense e temporali stanno interessando in queste ore il Gargano. Il maltempo, previsto nell'allerta meteo (rischio idrogeologico) emessa ieri dalla protezione civile regionale, sembra essersi concentrato sul promontorio: in particolare, a San Nicandro Garganico, dove in un'ora sono caduti circa 30 mm (30 litri per ogni metro quadro) di pioggia. "Una quantità spropositata", commenta il sindaco Matteo Vocale.

"Alcune zone, a partire dal centro storico, gli stessi uffici comunali e le scuole di Portone Perrone, sono senza corrente e ho appena allertato l'Enel che sta inviando i suoi operai sul posto con un gruppo elettrogeno di continuità: il guasto è importante ed è causato verosimilmente dall'allagamento di alcune cabine", spiega.

Polizia locale e Protezione civile comunale "stanno monitorando le situazioni più critiche. Allagamenti si segnalano nelle zone solite: Brenna, Tarantone, via Gramsci (sulle quali, lo ricordo, stiamo progettando un intervento per cui abbiamo ottenuto 2,5 milioni di euro per implementare una fogna bianca adeguata). Vi chiedo di pazienza, si tratta di un evento atmosferico eccezionale, che dovrebbe abbandonarci entro un'oretta", continua.

Nel frattempo, la protezione civile regionale ha aggiornato il bollettino meteo, innalzando il grado di rischio ad 'arancione' per i comuni di San Marco in Lamis e Rignano Garganico ("Moderata probabilità di allagamenti localizzati, fenomeni di rigurgito del sistema di smaltimento delle acque piovane, fenomeni di inondazione localizzata in corrispondenza del reticolo secondario ed urbano; probabile innesco di smottamenti localizzati e di instabilità dei versanti di tipo superficiale di limitate dimensioni") e 'rosso' per San Nicandro Garganico e Lesina ("Elevata probabilità di diffusi fenomeni di allagamento e rigurgiti del sistema di smaltimento delle acque piovane, di fenomeni di smottamento e di instabilità dei versanti, di fenomeni di scorrimento superficiale con trasporto di materiale").