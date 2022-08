Nubifragi in Capitanata: temporali su Foggia e San Severo, allerta 'rossa' in quattro comuni

Violenti nubifragi nel Foggiano, dove dalle 12 di oggi è attiva una allerta meteo per 'rischio idrogeologico per pioggia'. Temporali a Foggia e nella zona di San Severo, caratterizzati da intensa attività elettrica.

La protezione civile regionale ha aggiornato l'allerta meteo odierna, che diventa 'rossa' per i comuni di Ordona, Ascoli Satriano, Monteleone di Puglia e Accadia per "l'elevata probabilità di diffusi fenomeni di allagamento e rigurgiti del sistema di smaltimento delle acque piovane, di fenomeni di smottamento e di instabilità dei versanti, di fenomeni di scorrimento superficiale con trasporto di materiale". Aggiornamento del rischio anche per Foggia, Lucera, Troia e Panni per "possibili allagamenti di locali interrati e sottopassi, fenomeni di scorrimento superficiale lungo la rete viaria, rigurgiti del sistema di smaltimento delle acque piovane, innesco di smottamenti localizzati".

Decine le richieste di intervento giunte alla centrale dei vigili del fuoco, soprattutto da Foggia e Ascoli Satriano (allagamenti di locali e box a piano terra o interrati). Richieste di aiuto da parte di automobilisti in panne sulla strada per Borgo Tavernola.

Aggiornato alle 19.40