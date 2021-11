Venti di burrasca e mareggiate, è allerta meteo 'gialla' sul Foggiano: previste 20 ore di maltempo

Arriva l'inverno nel Foggiano, dove la prima neve ha fatto capolino a Faeto. Per la giornata di oggi, la sezione della protezione civile della Regione Puglia ha, inoltre, diramato una allerta maltempo 'gialla' per vento, a partire dalla mezzanotte di ieri e per le successive 20 ore.

Nel dettaglio, sono previsti "venti forti di burrasca dai quadranti occidentali. Forti mareggiate lungo le coste esposte". Per quanto riguarda la provincia di Foggia, il bollettino meteo investe i quadranti 'Gargano e Tremiti', 'Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle', 'Sub-Appennino dauno' e 'Basso Fortore'.